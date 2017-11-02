В Шостке именем Евгения Чернова назовут сквер, фестиваль-конкурс творческих коллективов и Всеукраинский турнир по гандболу

Как сообщают в горсовете, сегодня исполком просит каждого шосткинца склонить голову перед светлой памятью кавалера ордена «За заслуги», депутата Сумского областного совета, члена исполкома Шосткинского городского совета, директора завода «Импульс» Евгения Чернова.
Для увековечения памяти Евгения Чернова исполком Шосткинского горсовета принял решение назвать именем директора сквер возле заводоуправления «Импульса», фестиваль-конкурс творческих коллективов «Музыка осени» и Всеукраинский турнир по гандболу, пишет Шостка.инфо.
Госконцерн «Укроборонпром» будет рекомендовать подконтрольному заводау «Импульс» из Шостки продать автомобиль BMW, который был приобретен в этом году за 1,59...