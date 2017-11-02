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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке именем Евгения Чернова назовут сквер, фестиваль-конкурс творческих коллективов и Всеукраинский турнир по гандболу

Сегодня, 20 апреля, исполком Шосткинского городского совета принял решение о увековечении памяти ушедшего из жизни 18 апреля директора ШКЗ «Импульс» Евгения Чернова.

Как сообщают в горсовете, сегодня исполком просит каждого шосткинца склонить голову перед светлой памятью кавалера ордена «За заслуги», депутата Сумского областного совета, члена исполкома Шосткинского городского совета, директора завода «Импульс» Евгения Чернова.

Для увековечения памяти Евгения Чернова исполком Шосткинского горсовета принял решение назвать именем директора сквер возле заводоуправления «Импульса», фестиваль-конкурс творческих коллективов «Музыка осени» и Всеукраинский турнир по гандболу, пишет Шостка.инфо.

 
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