Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03245

Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного

Сегодня, 20 апреля, около 11.30, в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение от начальника отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза о том, что им во время объезда лесных угодий была обнаружена мертвой самка зубра.

На указанное место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Ими тщательно изучено место происшествия, установлены и опрошены свидетели. По предварительным выводам ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Сейчас тело убитой самки направлено в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз, которые окончательно и определят причину и точную дату смерти.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства. А правоохранители тем временем напоминают, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещено.

О деталях и результаты проверки по данному факту общественность будет проинформирована дополнительно, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Зубр

По тематике

На Сумщине убили самку зубра (фото)
Сегодня 14:43

На Сумщине убили самку зубра (фото)

Об этом на своей странице сообщил начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик....

27.05.2016 11:00

Убийство зубра на Сумщине рассматривалось на сессии Конотопского райсовета

Депутаты Конотопской райсовета высказались за независимую комиссию по расследованию резонансного дела....

27.05.2016 09:03

На Сумщине за убийство краснокнижных зубров бывшему прокурору светит тюрьма (видео)

Мужчина отрицает свою вину и говорит, что его заказали....

23.05.2016 17:14

На Сумщине расследуют убийство зубра

По факту незаконной охоты должностным лицом начато досудебное расследование....

На Сумщине лесник убил краснокнижного зубра
22.05.2016 18:37

На Сумщине лесник убил краснокнижного зубра

На днях соцсети «взорвали» фото мужчины, который сидит на туше убитого зубра....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:44
У сумских санитарных постов выходной?
Сегодня 17:50
Сумчане недовольны тротуарами в городе
Сегодня 17:24
Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного
Сегодня 17:03
Как выглядит сквер «Добро Ты» на Заливной прямо сейчас
Сегодня 16:35
В Шостке именем Евгения Чернова назовут сквер, фестиваль-конкурс творческих коллективов и Всеукраинский турнир по гандболу
Сегодня 16:02
Сумчанка рассказала о карантине на родине Криштиану Роналду
Сегодня 15:40
Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео)
Сегодня 15:17
Сумчане готовы голосовать за опытные партии
Сегодня 15:15
На Пасху на Сумщине полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя
Сегодня 14:57
На Сумщине убили самку зубра (фото)
Сегодня 14:43
За партию мэра Сум готовы голосовать 19% сумчан
Сегодня 13:38
view counter

Статьи

Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
Вчера 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
Вчера 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.