Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного Сегодня, 20 апреля, около 11.30, в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение от начальника отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза о том, что им во время объезда лесных угодий была обнаружена мертвой самка зубра.

На указанное место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Ими тщательно изучено место происшествия, установлены и опрошены свидетели. По предварительным выводам ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Сейчас тело убитой самки направлено в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз, которые окончательно и определят причину и точную дату смерти.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства. А правоохранители тем временем напоминают, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещено.

О деталях и результаты проверки по данному факту общественность будет проинформирована дополнительно, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.