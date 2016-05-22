Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного

На указанное место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Ими тщательно изучено место происшествия, установлены и опрошены свидетели. По предварительным выводам ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Сейчас тело убитой самки направлено в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз, которые окончательно и определят причину и точную дату смерти.
Сейчас в полиции решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства. А правоохранители тем временем напоминают, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещено.
О деталях и результаты проверки по данному факту общественность будет проинформирована дополнительно, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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