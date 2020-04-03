Муниципальный опрос: только четверть сумчан довольна канализацией в городе Только каждый четвертый считает уровень предоставления такой услуги хорошим.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

1% сумчан оценил качество канализации в городе на «отлично», 23% - на «хорошо», 43% - «средне», 21% - «плохо», 8% - ужасно. Это 17-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего работает канализация в Виннице (8% - 46% - 26% - 10% - 6%), Чернигове (5% - 44% - 27% - 14% - 7%) и Харькове (4% - 41% - 31% - 15% - 5%).

Хуже всех в Николаеве (<1% - 14% - 41% - 23% - 18%), Черновцах (<1% - 16% - 27% - 23% - 25%) и Ужгороде (<1% - 17% - 33% - 26% - 22%).