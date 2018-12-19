У сумских санитарных постов выходной?

«Сумы, так называемый «блок-пост» на Белопольском шоссе сегодня, 20 апреля в 16.45. На посту пусто, будка закрыта. Говорите карантин? Какой карантин? Еще усиленные меры? Нет, не слышал... :-(», - написал он.
В целях борьбы с распространением коронавируса, 27 марта на въезде в Шостку со стороны Кролевца, заработал блок-пост....
Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах....
Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на въезде в город формируются блокпосты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко....
Сумские депутаты во время очередной сессии приняли изменения в решение городского совета «О городской комплексной программе «Правопорядок» на период 2016-2018...