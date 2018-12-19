У сумских санитарных постов выходной? Сумской журналисты Виталий Кохан сообщил о неработающем контрольном-0санитарно посте на въезде в Сумы.

«Сумы, так называемый «блок-пост» на Белопольском шоссе сегодня, 20 апреля в 16.45. На посту пусто, будка закрыта. Говорите карантин? Какой карантин? Еще усиленные меры? Нет, не слышал... :-(», - написал он.