Муниципальный опрос: как оценивают сумчане уличное освещение Треть сумчан считает уличное освещение в городе хорошим, часть – даже отличным.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

4% сумчан оценили качество уличного освещении в городе на «отлично», 32% - на «хорошо», 47% - «средне», 11% - «плохо», 4% - ужасно. Это 21-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего работает уличное освещение в Виннице (27% - 57% - 11% - 2% - 1%), Харькове (17% - 61% - 16% - 3% - 1%) и Ивано-Франковске (14% - 58% - 19% - 4% - 2%).

Хуже всего в Черновцах (1% - 22% - 36% - 26% - 13%), Ужгороде (2% - 29% - 42% - 15% - 11%) и Херсоне (3% - 31% - 33% - 18% - 14%).