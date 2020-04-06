Муниципальный опрос: как сумчане оценивают спортивные заведения Только каждый пятый сумчанин считает, что спортивные заведения в городе на хорошем уровне.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Аж 1% сумчан оценили качество спортивных заведений в городе на «отлично», 20% - на «хорошо», 45% - «средне», 15% - «плохо», 4% - ужасно. Это 17-й результат среди областных центров в Украине.

Лучшие спортивные заведения в Виннице (10% - 36% - 22% - 10% - 2%), Ивано-Франковске (4% - 40% - 25% - 10% - 3%).

Худшие в Херсоне (<1% - 12% - 45% - 19% - 11%), Ужгороде (1% - 14% - 50% - 18% - 9%) и Запорожье (1% - 15% - 31% - 25% - 7%).