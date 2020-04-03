В Сумах 5 подозрений на коронавирус Об этом сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На утро всего в Сумах было зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - доложила она. – Все случаи среди взрослых. Из них 4 человека были на стационарном лучении и 4 лечилось амбулаторно. На сегодня на амбулаторном лечении осталось 3 человека. 5 человек выписаны с выздоровлением. По больным 14 контактных человек. На сегодня в сумах 5 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится их обследование. Двое из них на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, трое дома на амбулаторном лечении. У них 6 контактных, которые также находятся на связи со своими семейными врачами и под их сопровождением.