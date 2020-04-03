В Сумах 5 подозрений на коронавирус

- На утро всего в Сумах было зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - доложила она. – Все случаи среди взрослых. Из них 4 человека были на стационарном лучении и 4 лечилось амбулаторно. На сегодня на амбулаторном лечении осталось 3 человека. 5 человек выписаны с выздоровлением. По больным 14 контактных человек. На сегодня в сумах 5 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится их обследование. Двое из них на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, трое дома на амбулаторном лечении. У них 6 контактных, которые также находятся на связи со своими семейными врачами и под их сопровождением.
По данным Цента общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них...
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Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...
Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк объяснил ситуацию с отчетностью по коронавирусу за минувшие сутки....