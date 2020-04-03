На Сумщине у 83 заболевших COVID-19 453 контактных лиц Об этом сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Случаи заболевания в небольших населенных пунктах, где люди пренебрегают установленными правилами, - доложила она. - В Сумской области 83 заболевших, из них 4 человека умерло. Контактными являются 453 человека. Выздоровели по области 10 человек. Заболели 7 медицинских работников.