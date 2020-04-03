На Сумщине у 83 заболевших COVID-19 453 контактных лиц

- Случаи заболевания в небольших населенных пунктах, где люди пренебрегают установленными правилами, - доложила она. - В Сумской области 83 заболевших, из них 4 человека умерло. Контактными являются 453 человека. Выздоровели по области 10 человек. Заболели 7 медицинских работников.
По данным Цента общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них...
Об этом сообщается на странице онлайн-мониторинга заболевания коронавирусной инфекцией СНБО Украины....
Об этом сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...
Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк объяснил ситуацию с отчетностью по коронавирусу за минувшие сутки....