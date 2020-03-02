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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54256

В этом эпидсезоне в Сумах меньше заболевших ОРВИ, чем в прошлом

Об этом сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- До начала регистрации случаев заболевания коронавирусной инфекцией в текущем эпидемическом сезоне 2019-2020 годов наблюдалось постепенное повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ с превалированием заболеваемости среди детского населения, - доложила она. – Всего с 40-й недели 2019 года по 15-ю неделю 2020 года заболело 39248 человек (в прошлом году случаев было больше – 45503). Среди них 26214 детей, это 66,8% от всех заболевших. В предыдущем эпидсезоне удельный вес детей был немного ниже – 65%. Сравнивая последние два эпидсезона, вы нынешнем заболевших гриппом и ОРВИ было на 13,7% меньше. В конце января 2020 года отмечалось осложнение эпидемической ситуации. В лечебно-профилактических заведениях был введен комплекс противоэпидемических и ограничительных мер, введен обязательный масочный режим, ограничено посещение больных в стационарных отделениях и в случае необходимости ограничивалась госпитализация больных на плановое лечение. Были перепрофилированы 30 коек в дерматологическом отделении детской больницы в инфекционные. После 8-й недели эпидемическая ситуация стабилизировалась. В Сумах от гриппа умерло два человека, оба пожилого возраста, оба не были вакцинированы от гриппа.

За последнюю неделю в Сумах зафиксировано 374 случая заболевания ОРВИ, что 29% ниже, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 45% это дети. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 140 на 10000 населения, что ниже круглогодичного порогового уровня на 78,8 %. Госпитализировано 19 жителей города, 5% от всех заболевших. Среди госпитализированных 73,7% - дети. За прошлую неделю зарегистрировано 4 случая гриппа, все среди взрослых. Летальных случаев и тяжелых случаев не было. Уменьшение мы связываем с карантинными мероприятиями и уменьшением контактирования.

Общество Грипп ОРВИ

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