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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21615

На Сумщине один новый случай заражения COVID-19

Об этом сообщается на странице онлайн-мониторинга заболевания коронавирусной инфекцией СНБО Украины.

В Украине уже зафиксировано 6125 случаев заболевания COVID-19 (+415 за сутки). Умер 161 человек (+10), выздоровели 367 (+8).

На Сумщине плюс один случай: 84 случая, 10 выздоровевших, 4 умерли.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 19, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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