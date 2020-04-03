На Сумщине один новый случай заражения COVID-19

В Украине уже зафиксировано 6125 случаев заболевания COVID-19 (+415 за сутки). Умер 161 человек (+10), выздоровели 367 (+8).
На Сумщине плюс один случай: 84 случая, 10 выздоровевших, 4 умерли.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 19, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.
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