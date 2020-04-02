Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27287

В Сумах на самоизоляции 300 человек, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме.

Чиновник рассказал, что в последние три дня, 18, 19 и 20 апреля, зарегистрировались 30 человек, которые вернулись из-за границы. Из 1403 лиц, которые по прибытию из-за границы находились на самоизоляции, у 1103 срок наблюдения закончился.

Общество Самоизоляция

По тематике

В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию
15.04.2020 18:15

В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

13.04.2020 09:18

В Сумах на самоизоляции было больше 1200 человек

Такую информацию озвучил сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии начальник Службы 15-80 Валерий Марюхна....

На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов
08.04.2020 16:28

На Сумщине будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции граждан при помощи смартфонов

Во время ежедневного брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции в Сумской области начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Калайдова сообщила об...

Сумчане, которые находятся на самоизоляции, могут получить профессиональную психологическую помощь
08.04.2020 10:49

Сумчане, которые находятся на самоизоляции, могут получить профессиональную психологическую помощь

В КНП «Центральная городская клиническая больница» организовали дистанционную консультативную помощь врача-психотерапевта Янины Лимаренко для лиц, находящихся на самоизоляции....

Пограничники Сумщины выдали 784 пакета документов на самоизоляцию жителям области
02.04.2020 08:52

Пограничники Сумщины выдали 784 пакета документов на самоизоляцию жителям области

Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на...

Новости

На Сумщине один новый случай заражения COVID-19
Сегодня 09:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 102 ЧП
Сегодня 09:48
В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Сегодня 09:43
В Сумах на самоизоляции 300 человек, вернувшихся из-за границы
Сегодня 09:27
Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель
Сегодня 09:05
В этом эпидсезоне в Сумах меньше заболевших ОРВИ, чем в прошлом
Сегодня 08:54
Муниципальный опрос: сумчане недовольны сбором мусора в городе
Сегодня 08:32
На Сумщине у 83 заболевших COVID-19 453 контактных лиц
Сегодня 08:29
В Сумах 5 подозрений на коронавирус
Сегодня 08:12
У сумских санитарных постов выходной?
Вчера 17:50
Муниципальный опрос: сумчане недовольны тротуарами в городе
Вчера 17:24
Конотопские правоохранители проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного животного
Вчера 17:03
view counter

Статьи

Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.