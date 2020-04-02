В Сумах на самоизоляции 300 человек, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме.

Чиновник рассказал, что в последние три дня, 18, 19 и 20 апреля, зарегистрировались 30 человек, которые вернулись из-за границы. Из 1403 лиц, которые по прибытию из-за границы находились на самоизоляции, у 1103 срок наблюдения закончился.