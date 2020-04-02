В Сумах на самоизоляции 300 человек, вернувшихся из-за границы

Чиновник рассказал, что в последние три дня, 18, 19 и 20 апреля, зарегистрировались 30 человек, которые вернулись из-за границы. Из 1403 лиц, которые по прибытию из-за границы находились на самоизоляции, у 1103 срок наблюдения закончился.
Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Такую информацию озвучил сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии начальник Службы 15-80 Валерий Марюхна....
Во время ежедневного брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции в Сумской области начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Калайдова сообщила об...
В КНП «Центральная городская клиническая больница» организовали дистанционную консультативную помощь врача-психотерапевта Янины Лимаренко для лиц, находящихся на самоизоляции....
Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на...