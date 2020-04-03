В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19 По данным Цента общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 338 случаев; - Волынская область - 174 случая; - Днепропетровская область - 122 случая; - Донецкая область - 16 случаев; - Житомирская область - 270 случаев; - Закарпатская область - 205 случаев; - Запорожская область - 137 случаев; - Ивано-Франковская область - 556 случаев; - Кировоградская область - 247 случаев; - г. Киев - 892 случая; - Киевская область - 356 случаев; - Львовская область - 256 случаев; - Луганская область - 25 случаев; - Николаевская область - 41 случай; - Одесская область - 146 случаев; - Полтавская область - 101 случай; - Ривненская область - 341 случай; - Сумская область - 84 случая; - Тернопольская область - 435 случаев; - Харьковская область - 77 случаев; - Херсонская область - 70 случаев; - Хмельницкая область - 49 случаев; - Черновицкая область - 988 случаев; - Черкасская область - 186 случаев; - Черниговская область - 13 случаев. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.