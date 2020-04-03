В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 338 случаев;
- Волынская область - 174 случая;
- Днепропетровская область - 122 случая;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 270 случаев;
- Закарпатская область - 205 случаев;
- Запорожская область - 137 случаев;
- Ивано-Франковская область - 556 случаев;
- Кировоградская область - 247 случаев;
- г. Киев - 892 случая;
- Киевская область - 356 случаев;
- Львовская область - 256 случаев;
- Луганская область - 25 случаев;
- Николаевская область - 41 случай;
- Одесская область - 146 случаев;
- Полтавская область - 101 случай;
- Ривненская область - 341 случай;
- Сумская область - 84 случая;
- Тернопольская область - 435 случаев;
- Харьковская область - 77 случаев;
- Херсонская область - 70 случаев;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 988 случаев;
- Черкасская область - 186 случаев;
- Черниговская область - 13 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.
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