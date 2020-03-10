За неделю на Сумщине зарегистрировано 102 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 146 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, 78 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 310 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 12 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 79 зданий, 1 единицу автотракторной техники....
За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 135 происшествий....
В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров погибло три человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 1 единица автотракторной техники....
В результате пожаров погибло один человек. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 6 единиц автотракторной техники....