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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:481

За неделю на Сумщине зарегистрировано 102 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека, 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 46 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 146 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, 78 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 310 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 12 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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