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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55675

Россия сняла санкции с акционера Сумского НПО

Из российского списка санкций исключили украинского предпринимателя Вадима Новинского.

Об этом со ссылкой на данные официального портала раскрытия нормативно-правовых актов сообщает российский «Интерфакс».

Согласно постановлению правительства РФ, подписанного 20 апреля, Новинского вывели из перечня физических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Бизнесмен, который является одним из крупных акционеров АО «Сумское НПО» попал под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая состоялась почти сразу после первой (ноябрь 2018-го).

Вадим Новинский — внефракционный народный депутат Верховной Рады IX созыва.

Напомним, 15 апреля у Новинского тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Нардеп уточнил, что решил сделать тест, потому что Минздрав требует этого от людей, контактировавших с зараженными.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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