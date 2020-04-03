На Сумщине в аварии погиб водитель Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП, в котором погиб водитель легковушки.

ДТП произошло на десятом километре автодороги Путивль - Новая Слобода. Об искорежнной легковушке марки КІА и погибшем водителе в полицию сообщили случайные свидетели, которые проезжали мимо.

На место происшествия немедленно выехали экипаж сектора реагирования патрульной полиции Путивльского отделения полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего - это 51-летний житель райцентра, который, скорее всего, ехал на рыбалку. Такое предположение следователи сделали после осмотра салона, где были найдены удочки и прочие рыболовные снасти.

Как предполагают полицейские, причиной аварии могло быть превышение водителем допустимой скорости. Впрочем, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины, назначен ряд экспертиз, которые должны окончательно установить причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.