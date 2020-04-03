В Сумах пока экономят на медиках, борющихся с коронавирусом Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил и.о. начальника отдела здравоохранения Елене Чумаченко пока только держать на контроле вопрос доплаты работникам медицинской отрасли городских больниц, которые борются с коронавирусом.

По словам мэра, медики - самая уязвимая в условиях коронавирусной эпидемии категория, поэтому он поручил ответственным структурным подразделениям проработать вопрос предоставления доплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Эти люди ежедневно подвергают опасности себя и свои семьи. Кроме безграничной благодарности от пациентов и всех граждан, чьи жизни они спасают, медики должны получать достойное вознаграждение за свою работу. Я думаю, будет безответственно, если мы с вами не пересмотрим заработные платы врачей, которые будут контактировать с больными COVID-19, и не дадим возможность им получать больше, - сказал Александр Лысенко. – Сколько получает врач в среднем?

- 6-7 тысяч, - ответила Елена Чумаченко. – Это врач с квалификацией. Те, кто только начинают, в районе минималки.

- Понятно, почему они уезжают. Нужно доплачивать.

Тем не менее он отметил, что вопрос установления соответствующих доплат будут решать на местном уровне после окончательного решения правительства.