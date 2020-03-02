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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экс-главу Липоводолинской райадминистрации, уволенного за взятку в 30 тысяч долларов, решили оправдать

Лебединский районный суд Сумской области оправдал от обвинений во взятке бывшего главу Липоводолинской РГА депутата местного райсовета Валерия Олещенко из-за недосказанности преступления

Об этом пишет 368.media  со ссылкой на приговор по ч. 4 ст. 368 УК.

В мае 2015 года представитель военно-патриотического объединения «Ориентир» пришел на личный прием к председателю Липоводолинской РГА  за разрешением на отыскание памятников археологии, а также установления местонахождения военной техники времен войны. В частности представитель объединения хотел получит разрешение на проведение работ по установке мест захоронения и расположения военной техники.

В дальнейшем, в июне 2015 года, во время встречи у здания апелляционного суда области, чиновник сообщил, что не возражает против проведения поисковых работ на территории района при условии передачи ему взятки, однако точную сумму не назвал. Во время очередной встречи в одном из местных кафе чиновник потребовал от представителя «Ориентира» передать 70 тыс. долларов за выдачу разрешения на проведение поисковых работ.

В течение июля — августа 2015 года, глава РГА неоднократно инициировал встречи с представителем объединения, чиновник сообщил о необходимости передать взятку двумя частями, при получении первого «транша» глава райадминистрации обещал выдать последнее разрешение на выполнение поисковых работ. При этом, в качестве посредника обвиняемый привлек своего знакомого, которому предложил встретиться с заявителем и получить у него пакет с деньгами.

В оговоренный день, представитель «Ориентира» встретился с чиновником. Последний лично подписал передал письмо районной  администрации, согласно которому, чиновники дают  согласие ВПО «Ориентир» на проведение работ по установке мест захоронения и расположения военной техники на территории района. В тот же день, заявитель с частью взятки в сумме 30 тыс. долларов приехал в банкетный зал, где встретился с чиновником и его пособником. Тогда глава РГА якобы попросил своего знакомого получить деньги, а сам вышел из банкетного зала. После получения денег злоумышленников задержали.

Обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что в мае 2015 году к нему, как главе Липоводолинской РГА с целью установления знакомства обратился представитель военно-патриотического объединения «Ориентир», которое занимается поиском памятников археологии, истории и культуры, а также установлением местонахождения военной техники времен Второй мировой войны. Через две недели представитель объединения повторно пришел на прием и предоставил доверенность, выданную руководителем ВПО «Ориентир», и обратился с ходатайством о получении разрешения на проведение поисковых работ на территории района, на что обвиняемый порекомендовал обратиться в разрешительное учреждение, и сообщил, что госадминистрация может изложить свою позицию в письме. Позже, заявитель повторно пришел на прием и просил кроме ответа на письмо оказать помощь в поисках жилья для поисковиков, техники, предназначенной для земляных работ, а также работников для их выполнения и охранников.

Поскольку при РГА существовал координационный центр по помощи АТО, в состав которого входил руководитель местного отделения «Правого сектора», подчиненные которого требовали работы и заработка, обвиняемый позвонил ему, сообщил о потребности в работниках и направил представителя объединения к нему.

Сам руководитель координационного центр пояснил, что от деньги, которые получил от заявителя были за дальнейшее выполнение работ по поиску техники времен Великой Отечественной войны на территории Колядинецкого сельсовета.

Кроме того, защитник обвиняемого в судебном заседании сообщил суду, что порядок получения доказательств в уголовном производстве противоречит требованиям УПК, во время досудебного следствия были нарушены требования по подследственности уголовных производств и право обвиняемого на защиту.

Также сторона защиты считает, что деньги и имитационные средства были получены правоохранителями ненадлежащим образом, аудио- и видеозаписи оформлены не в соответствии требованиям действующего законодательства, поэтому просит признать их ненадлежащими и недопустимыми доказательствами.

Суд раскритиковал собранные прокурором доказательства и признал их недопустимыми, в том числе протокол осмотра и вручения денежных средств от 27 августа 2015 года, который не содержит сведений откуда взялись имитационные (ложные) средства в сумме 500 тыс. гривен.
Суд признал чиновника невиновным и оправдал от обвинений в коррупции в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

 
Право Валерий Олещенко Взятка

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