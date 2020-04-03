Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями Кабмину будет предложено смягчить карантинные ограничения.

Министерство здравоохранения Украины на ближайшем заседании правительства будет предлагать продлить карантинные меры до 12 мая. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"На ближайшее заседание правительства Минздрав вынесет постановление о продлении действия карантина. Продлевать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - сказал он.

Однако, по его словам, Минздрав будет предлагать принять смягчение карантинных мер.

"Например, прогулки парками, но эти прогулки будут очень четко ограничены по количеству лиц, в отношении систем средств индивидуальной защиты во время прогулок", - сказал министр и добавил, что постановление будет содержать "очень четкие критерии".

Также, как добавил Степанов, Минздрав предложит Кабинету министров открыть для посетителей такие заведения, как музеи, библиотеки, но также "с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскринига на входе в то или иное учреждение".

"Также мы предполагаем еще ряд смягчений что касается карантинных ограничений. Но подчеркиваю, что все они будут очень четко регламентированы, как можно посещать то или иное учреждение", - пояснил руководитель Минздрава.

Напомним: 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.