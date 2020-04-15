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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49488

На Сумщине наркодилершу могут посадить на 10 лет

До 10 лет лишения свободы грозит женщине, которая занималась незаконным оборотом наркотиков.

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении 40-летней женщине, которая занималась незаконным оборотом наркотических веществ.

Установлено, что женщина, находясь на учете в наркологическом диспансере как наркозависимый человек, получала заместительную терапию, а именно наркотическое средство метадон. Однако часть наркотиков женщина употребляла сама, а остальные продавала. За одну таблетку она получала 50 грн. Шосткинские правоохранители несколько недель документировали ее преступную деятельность. В частности, зафиксировано как 14 апреля в дневное время, не выходя из квартиры, женщина незаконно реализовала соответствующему лицу 6 таблеток в блистерах с надписью «Метадон» за 300 грн. В то же время, во время обыска квартиры женщины среди детских игрушек обнаружено и изъято шприц с жидкостью, похожей на наркотическую.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркотики

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