В Сумах за нарушение карантина оштрафовали 13 человек Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили пресс-секретаря Заречного и Ковпаковского районных судов города.

Всего в суды города Сумы с начала года поступило 60 протоколов, составленных полицией за нарушение правил карантина людей, пишет Sumy.Today.

На сегодня судьи рассмотрели 50 материалов:

- на 13 правонарушителей наложен штраф на сумму 17 тыс. гривен;

- в 24 делам производство закрыто в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения;

- в 13 случаях производство по делу закрыто по малозначительности совершенного и объявлено устное замечание.

- 10 протоколов назначено к рассмотрению.