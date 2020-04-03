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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59349

В Сумах за нарушение карантина оштрафовали 13 человек

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили пресс-секретаря Заречного и Ковпаковского районных судов города.

Всего в суды города Сумы с начала года поступило 60 протоколов, составленных полицией за нарушение правил карантина людей, пишет Sumy.Today.

На сегодня судьи рассмотрели 50 материалов:

- на 13 правонарушителей наложен штраф на сумму 17 тыс. гривен;

- в 24 делам производство закрыто в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения;

- в 13 случаях производство по делу закрыто по малозначительности совершенного и объявлено устное замечание.

- 10 протоколов назначено к рассмотрению.

Общество Нарушение карантина

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