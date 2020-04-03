Стало известно, как новые больные на Сумщине заразились коронавирусом О трех новых случаях, которые произошли с предыдущего брифинга в пятницу рассказал сегодня, 21 апреля, на брифинге в Сумской ОГА замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

- Один случай имел контакт с ранее заболевшим человеком, второй случай с точки зрения эпидемиологии интересен, поскольку женщина была няней в Киеве, и когда приехали родители детей, они приехали больными. Она этого не знала, поскольку у них не было ярких симптомов. Пролечилась женщина 10 дней, у нее была пневмония, и так как сейчас обследуют всех пациентов с таким диагнозом, у нее взяли пробы, анализ которых был положительным на COVID-19. И третий человек - это тоже больная пневмонией, - поделился он.