Стало известно, как новые больные на Сумщине заразились коронавирусом

- Один случай имел контакт с ранее заболевшим человеком, второй случай с точки зрения эпидемиологии интересен, поскольку женщина была няней в Киеве, и когда приехали родители детей, они приехали больными. Она этого не знала, поскольку у них не было ярких симптомов. Пролечилась женщина 10 дней, у нее была пневмония, и так как сейчас обследуют всех пациентов с таким диагнозом, у нее взяли пробы, анализ которых был положительным на COVID-19. И третий человек - это тоже больная пневмонией, - поделился он.
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