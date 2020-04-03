На Сумщине посчитали, сколько денег выделили на борьбу с коронавирусом Треть уже потратили.

На Сумщине на борьбу с коронавирусом выделили 245 млн гривен. Об этом сегодня, 21 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

По его словам, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и ее лечения, всего в области было выделено 245 млн гривен, из них из областного бюджета – 78 млн, бюджет областного центра – 116 млн грн, средства крупного бизнеса – 19,5 млн, другие источники - 31,5 млн грн. Уже использовано на сегодня 87,9 млн гривен.