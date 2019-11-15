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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28281

Роменские спасатели снова поехали тушить пожары в Чернобыле

Сегодня, 21 апреля, сводный отряд спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины отправился на тушение пожаров на территории Зоны отчуждения.

В Чернобыльской зоне основные усилия направлены на тушение очагов вблизи населенных пунктов с. Рассоха, с. Кривая Гора, с. Рудьки и двух торфяников в очагах, пройденных огнем. Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи с. Рудьки, где принимаются все возможные меры по недопущению перехода пожара на территорию Республики Беларусь.

От ГСЧС к тушению привлечены более 1100 человек и 235 ед. техники.

Общество Роменский МЦБР Чернобыль

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