В Сумах водитель сбил дорожный знак и поехал дальше (видео) Патрульные разыскали водителя, который совершил наезд на дорожный знак и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло на перекрестке улиц Замостянской и Линейной. Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили дорожный знак, который лежал на земле. Рядом были следы от транспортного средства.

При опросе возможных очевидцев происшествия, инспекторы нашли камеру видеонаблюдения на одном из соседних домов, которая и сняла момент наезда на дорожный знак. Также к патрульным обратился неравнодушный сумчанин, который стал очевидцем ДТП, зафиксировал государственный номерной знак автомобиля и передал информацию стражам порядка.

Во время розыскных мероприятий сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП установили вероятного водителя автомобиля ВАЗ-21011 и нашли его. Им оказался 24-летний мужчина. Водитель не придерживался безопасной скорости в движении, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дорожный знак. Мужчина не смог объяснить почему покинул место ДТП и не вызывал полицию.

Свои объяснения он будет предоставлять в суде, ведь на него патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Также стражи порядка обнаружили у него отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на легковушку, поэтому также составили админматериал по ч. 1 ст. 126 КУоАП.