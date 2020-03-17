У Пасхальні дні спеціалісти служби зайнятості Сумщини стали донорами Фахівці служби зайнятості Сумщини не вперше стають донорами. Глибоко символічно, що востаннє співробітники обласного центру зайнятості здали кров саме у світлі Пасхальні дні.

- У цей непростий час, коли життя випробовує нас на коронавірус, постала гостра проблема нестачі компонентів крові, яких потребують лікувальні заклади області, - говорить заступник директора обласного центру зайнятості Лідія Павлик. – Тому ми оперативно відгукнулися на заклик про допомогу та здали кров для маленьких пацієнтів дитячої лікарні Сум.

Цього разу кров здавали Євгенія Бурлака, Юлія Коплик, Наталія Куценко та Лідія Павлик.

Врятувати життя іншій людині можливо, впевнені вони, не ризикуючи власним. Для цього вистачить звичайної людяності, гуманності, свідомості і зовсім небагато зусиль.