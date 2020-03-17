Карантин не перешкода для ефективної роботи служби зайнятості Сумщини У зв’язку з карантином жителі Сумщини все активніше звертаються до служби зайнятості. Лише телефоном гарячої лінії обласного центру зайнятості (0542) 68-55-19 з 17 березня по 17 квітня цього року скористалися 340 чоловік.

Найбільше людей цікавлять питання реєстрації у службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю, відвідування центрів зайнятості та філій, отримання довідок тощо.

Всього ж до центрів зайнятості та філій за цей період звернулося 5351 чоловік. Заяви вони подавали в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де їм зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості. До речі, пік подачі документів припав на 16 квітня. Цього дня до служби зайнятості звернулося 607 осіб.

Для порівняння: торік із 17 березня по 17 квітня до служби зайнятості Сумщини звернулися та отримали статус безробітних 2411 чоловік.