Карантин не перешкода для ефективної роботи служби зайнятості Сумщини

Найбільше людей цікавлять питання реєстрації у службі зайнятості, виплати допомоги по безробіттю, відвідування центрів зайнятості та філій, отримання довідок тощо.
Всього ж до центрів зайнятості та філій за цей період звернулося 5351 чоловік. Заяви вони подавали в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де їм зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості. До речі, пік подачі документів припав на 16 квітня. Цього дня до служби зайнятості звернулося 607 осіб.
Для порівняння: торік із 17 березня по 17 квітня до служби зайнятості Сумщини звернулися та отримали статус безробітних 2411 чоловік.
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