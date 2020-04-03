На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

Новый случай зафиксирован в с. Алтыновка у мужчины 19-65 лет. Информацию выложил в Фейсбуке мэр Кролевца Александр Бобровицкий.
Всего в Кролевецком районе уже 25 случаев: Кролевец – 19, с. Грузское – 4, Яровое, Морозовка, Алтыновка – по 1.
Треть уже потратили....
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По данным Цента общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них...