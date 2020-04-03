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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21754

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, за последние сутки в Кролевецком районе прибавился один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Новый случай зафиксирован в с. Алтыновка у мужчины 19-65 лет. Информацию выложил в Фейсбуке мэр Кролевца Александр Бобровицкий.

Всего в Кролевецком районе уже 25 случаев: Кролевец – 19, с. Грузское – 4, Яровое, Морозовка, Алтыновка – по 1.

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Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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