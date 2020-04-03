На Сумщине расширилась география распространения коронавируса Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, за последние сутки в Кролевецком районе прибавился один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Новый случай зафиксирован в с. Алтыновка у мужчины 19-65 лет. Информацию выложил в Фейсбуке мэр Кролевца Александр Бобровицкий. Всего в Кролевецком районе уже 25 случаев: Кролевец – 19, с. Грузское – 4, Яровое, Морозовка, Алтыновка – по 1.