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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18363

В Сумах не будут отменять плату за коммуналку на период карантина

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы».

«В связи с тяжелым финансовым положением и проблемами, связанными с невозможностью работать и зарабатывать деньги, которые возникли у большинства населения г. Сумы, и для обеспечения возможности населению не покидать свои дома, поручить Сумскому городскому голове Лысенко А.Н. разработать и внести на ближайшую сессию Сумского городского совета проект решения относительно отмены всех жилищно-коммунальных тарифов для сумчан в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине и пандемией короновируснойе инфекцией COVID-19», - писал автор петиции Кучеренко Василий Александрович.

Петиция собрала 572 подписи буквально за день (нужно 250). Ответа пришлось ждать больше двух недель.

Ответ на электронную петицию:

«Отмена действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги в г. Сумы на время карантина невозможна, поскольку на период введения в государстве карантина для предотвращения массового распространения случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, все предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, работают в штатном режиме и запрещается прекращение / приостановлении предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном в объеме.

Качество коммунальной услуги должно соответствовать требованиям, установленным законодательными актами и договором. Обязанность обеспечения соответствия качества коммунальной услуги установленным требованиям возлагается на исполнителя такой услуги. Уровень возмещения затрат, понесенных на производство и предоставление услуг, является предпосылкой нормального функционирования предприятия, его дальнейшего развития и, главное, качества таких услуг.

Статьей 3 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» определено, что одним из принципов государственной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг является обеспечение функционирования предприятий, учреждений и организаций, которые производят, выполняют и / или предоставляют жилищно-коммунальные услуги, на условиях самофинансирования, достижения уровня экономически обоснованных затрат на производство таких услуг.

На сегодняшний день не предусмотрено действующими законодательными актами Украины механизма отмены тарифов. В связи с дефицитными государственным и местными бюджетами, отсутствуют финансовые ресурсы на оплату жилищно-коммунальных услуг потребителям на период карантина.

При этом сообщаем, что правительство на период карантина увеличило государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, а именно 25 марта 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий», которой предусмотрено упрощение порядка предоставления жилищной субсидии и введена дополнительная компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.

Согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Учитывая вышеизложенное, решение исполнительного комитета Сумского городского совета об отмене тарифов на время карантина в г. Сумы рассматриваться / приниматься не будет».

Экономика Коммуналка Петиция Тарифы

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