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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31256

Мошенники обманули жителей Сумщины более чем на 52 тысячи

Жертвами злоумышленников стали жители Сумского и Глуховского районов.

За помощью в полицию Сумского районного отдела полиции обратилась 54-летняя жительница с. В.Сыроватка. Она рассказала, что несколько часов назад к ней на мобильный позвонил неизвестный, и представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Чтобы не потерять все сбережения предложил перечислить их на номера банковских счетов, и заверил, что после разблокировки карты деньги автоматически вернутся на ее счет. Женщина без всяких сомнений согласилась, и с помощью мобильного приложения перечислила на указанные счета более 26 тысяч гривен.

По схожей схеме мошенники обманули и 61-летнего жителя Глухова. Псевдо-банкир заверил заявителя, что работники банка будут проводить проверку его счетов. Поэтому попросил продиктовать реквизиты всех карточек, которыми он пользуется. Заявитель согласился. А через несколько минут увидел сообщение о снятии 26 тысяч гривен с трех своих счетов.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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