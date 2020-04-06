Мошенники обманули жителей Сумщины более чем на 52 тысячи

За помощью в полицию Сумского районного отдела полиции обратилась 54-летняя жительница с. В.Сыроватка. Она рассказала, что несколько часов назад к ней на мобильный позвонил неизвестный, и представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Чтобы не потерять все сбережения предложил перечислить их на номера банковских счетов, и заверил, что после разблокировки карты деньги автоматически вернутся на ее счет. Женщина без всяких сомнений согласилась, и с помощью мобильного приложения перечислила на указанные счета более 26 тысяч гривен.
По схожей схеме мошенники обманули и 61-летнего жителя Глухова. Псевдо-банкир заверил заявителя, что работники банка будут проводить проверку его счетов. Поэтому попросил продиктовать реквизиты всех карточек, которыми он пользуется. Заявитель согласился. А через несколько минут увидел сообщение о снятии 26 тысяч гривен с трех своих счетов.
По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
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