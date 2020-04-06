В Сумах, ликвидируя пожар в 5-этажном доме, удалось спасти человека (видео) 20 апреля в 20:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении сильного задымления в пятиэтажном жилом доме по ул. Деревянко в г. Сумы.

По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут спасатели прибыли к месту происшествия. В этот момент на 5-м этаже горение происходило в одной из двухкомнатных квартир. На лестничной клетке образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, сотрудники ГСЧС попали в помещение, в котором горели вещи домашнего обихода. Проведя разведку, в одной из комнат где происходило горение, на полу был обнаружен хозяин. Мужчину 1968 г.р. немедленно вывели на улицу и передали медикам, его жизнь была спасена.

В 20:11 пожар удалось локализовать, в 20:23 - ликвидировать.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.