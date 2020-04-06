В Сумах, ликвидируя пожар в 5-этажном доме, удалось спасти человека (видео)

По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут спасатели прибыли к месту происшествия. В этот момент на 5-м этаже горение происходило в одной из двухкомнатных квартир. На лестничной клетке образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, сотрудники ГСЧС попали в помещение, в котором горели вещи домашнего обихода. Проведя разведку, в одной из комнат где происходило горение, на полу был обнаружен хозяин. Мужчину 1968 г.р. немедленно вывели на улицу и передали медикам, его жизнь была спасена.
В 20:11 пожар удалось локализовать, в 20:23 - ликвидировать.
Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ликвидируя пожар в пятиэтажном доме, пожарные спасли 2 человека, еще 6 эвакуировали....
15 апреля в 18:13 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Марата в...
14 апреля в 8:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре растительности в с. Дичь Бурынского района....
Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства пожара в Кролевце....
14 апреля в 12:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 13-м этаже четырнадцатиэтажного дома...