Незабаром, приміром, з’явиться можливість подати документи на отримання виплати по безробіттю online з допомогою сервісів ПриватБанку.
Варто лише отримати електронний цифровий підпис через цей банк.
Деякий час отримати електронний підпис було неможливим, бо робота деяких центрів сертифікації ключів була припинена.
Тепер кожен, хто втратив роботу, зможе отримати ключі без проблем. Відтак, не потрібно буде відвідувати центр зайнятості чи філію. Кабмін схвалив відповідне рішення. Необхідність використовувати електронний підпис зростає: за його допомогою громадяни можуть дистанційно підписувати документи, користуватися державними сервісами. В тому числі, зрозуміло, отримувати кошти по безробіттю.
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