На Сумщине прогнозируют заморозки

22 - 23 апреля: без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура: ночью в воздухе заморозки 0 ..- 3 °С, днем +10 .. + 15 °С.
24 апреля: ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +12 .. + 17 °С.
18-20 апреля в Сумской сохранится несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует изменение погоды....
10 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область небольшой дождь и понижение температуры....