Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51627

Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках

Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 08.04.2020 № 192 «О работе городского пассажирского транспорта на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в условиях карантина».

Исполком расширил перечень лиц, которым разрешено пользоваться общественным транспортом во время карантина. Теперь, помимо других категорий граждан, во время карантина смогут ездить в общественном транспорте люди с хронической почечной недостаточностью (при наличии справки), опекуны недееспособных лиц, социальные работники. Самого проекта решения до сих пор нет на сайте Сумского горсовета. Вступит в силу решение после публикации.

Общество Карантин Маршрутки

По тематике

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями
Сегодня 11:24

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями

Кабмину будет предложено смягчить карантинные ограничения....

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель
Сегодня 09:05

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель

Об этом городской голова Сум заявил сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме....

Вчера 15:17

Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео)

Неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу среди людей с инвалидностью Николай Педоренко показа свою тренировку на домашних брусьях....

Вчера 12:29

В Минздраве рассказали, когда решится судьба карантина в Украине

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов
18.04.2020 23:55

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов

Усиленные пешие и автомобильные наряды из числа сотрудников полиции и гражданских активистов будут дежурить возле церквей, храмов и других религиозных...

Новости

На Сумщине один новый случай заражения COVID-19
Сегодня 09:21
Больницы Сум отказывались принимать больную с диабетом и температурой: пациентка умерла
Сегодня 17:28
В Сумах утвердили порядок обращения при выявлении и транспортировке умерших с COVID-19
Сегодня 17:23
В Шостке полиция задержала поджигателя
Сегодня 17:04
На Сумщине прогнозируют заморозки
Сегодня 16:56
В Кролевце выздоровели четыре заболевших коронавирусом
Сегодня 16:21
Сумские пограничники блокировали контрабанду табачных смесей на 650 тыс. грн
Сегодня 16:13
В Сумах хотят продлить действия договора с перевозчиками мусора на два месяца
Сегодня 16:07
Безробітні Сумщини отримають електронні ключі. аби отримувати виплати по безробіттю online
Сегодня 15:56
Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках
Сегодня 15:51
На Сумщине будут судить директора предприятия, который растратил более 3 млн грн
Сегодня 15:36
Карантин не перешкода для ефективної роботи служби зайнятості Сумщини
Сегодня 15:07
view counter

Статьи

Школа на дому
Сегодня 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.