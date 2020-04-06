Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 08.04.2020 № 192 «О работе городского пассажирского транспорта на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в условиях карантина».

Исполком расширил перечень лиц, которым разрешено пользоваться общественным транспортом во время карантина. Теперь, помимо других категорий граждан, во время карантина смогут ездить в общественном транспорте люди с хронической почечной недостаточностью (при наличии справки), опекуны недееспособных лиц, социальные работники. Самого проекта решения до сих пор нет на сайте Сумского горсовета. Вступит в силу решение после публикации.