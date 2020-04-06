Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках

Исполком расширил перечень лиц, которым разрешено пользоваться общественным транспортом во время карантина. Теперь, помимо других категорий граждан, во время карантина смогут ездить в общественном транспорте люди с хронической почечной недостаточностью (при наличии справки), опекуны недееспособных лиц, социальные работники. Самого проекта решения до сих пор нет на сайте Сумского горсовета. Вступит в силу решение после публикации.
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