В Сумах хотят продлить действия договора с перевозчиками мусора на два месяца

После непродолжительной дискуссии 12 членов исполкома проголосовали «за» (4 воздержались) продление старых договоров (которые истекают 30 апреля) максимум до 30 июня. Они могут быть разорваны после введения в действия результатов нового конкурса, который назначен на 28 мая.
Только каждый пятый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....
ООО «А-Муссон» и ООО "Сервисресурс" информируют потребителей о намерении осуществить изменение тарифов....
Сегодня, 4 июня, сотрудники ООО «А-Муссон» и ООО «Сервисресурс» пришли на аппаратное совещание в мэрию, чтобы потребовать повышения тарифов на...
Сегодня, 30 марта, исполком исполком Сумского горсовета проголосовал за повышение тарифов на вывоз ТБО....
На сайт онлайн-петиций появилось обращение «Вывоз бытовых отходов»....