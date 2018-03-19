Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07280

В Сумах хотят продлить действия договора с перевозчиками мусора на два месяца

Сегодня, 21 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение «О внесении на рассмотрение Сумского городского совета вопрос о внесении изменений в решение Сумского городского совета от 18 марта 2015 № 4128-МР «О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по определению субъектов хозяйствования - исполнителей коммунальных услуг по организации сбора , вывоза, утилизации твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы (лоты №№ 1 - 4)» (с изменениями)».

После непродолжительной дискуссии 12 членов исполкома проголосовали «за» (4 воздержались) продление старых договоров (которые истекают 30 апреля) максимум до 30 июня. Они могут быть разорваны после введения в действия результатов нового конкурса, который назначен на 28 мая.

Общество Вывоз ТБО

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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