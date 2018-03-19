В Сумах хотят продлить действия договора с перевозчиками мусора на два месяца Сегодня, 21 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение «О внесении на рассмотрение Сумского городского совета вопрос о внесении изменений в решение Сумского городского совета от 18 марта 2015 № 4128-МР «О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по определению субъектов хозяйствования - исполнителей коммунальных услуг по организации сбора , вывоза, утилизации твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, образующихся на территории города Сумы (лоты №№ 1 - 4)» (с изменениями)».

После непродолжительной дискуссии 12 членов исполкома проголосовали «за» (4 воздержались) продление старых договоров (которые истекают 30 апреля) максимум до 30 июня. Они могут быть разорваны после введения в действия результатов нового конкурса, который назначен на 28 мая.