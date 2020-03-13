Общей межведомственной группой, в состав которой вошли сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС, в г. Киев в отделении одного из почтовых операторов при получении груза был задержан гражданин Украины.
Всего мужчина получил 32 ящика со смесью табака для кальяна. Вся продукция, общее количество которой составила более 6000 пачек, была без украинских акцизных марок. Предварительная стоимость обнаруженного товара составляет около 650 000 гривен.
Сейчас на гражданина составлены административные материалы по ст. 164-5 (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца) КоАП. Продолжаются проверочные мероприятия.
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