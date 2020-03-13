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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13261

Сумские пограничники блокировали контрабанду табачных смесей на 650 тыс. грн

Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Сумского пограничного отряда получили информацию о незаконном перемещении через российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины груза, который в дальнейшем планировался к реализации в г. Киеве.

Общей межведомственной группой, в состав которой вошли сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС, в г. Киев в отделении одного из почтовых операторов при получении груза был задержан гражданин Украины.

Всего мужчина получил 32 ящика со смесью табака для кальяна. Вся продукция, общее количество которой составила более 6000 пачек, была без украинских акцизных марок. Предварительная стоимость обнаруженного товара составляет около 650 000 гривен.

Сейчас на гражданина составлены административные материалы по ст. 164-5 (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца) КоАП. Продолжаются проверочные мероприятия.

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