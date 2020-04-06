В Кролевце выздоровели четыре заболевших коронавирусом Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке.

Все они лечились в Кролевецкой ЦРБ, и на сегодня имеют два подряд негативных теста на коронавирус.