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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21353

В Кролевце выздоровели четыре заболевших коронавирусом

Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке.

Все они лечились в Кролевецкой ЦРБ, и на сегодня имеют два подряд негативных теста на коронавирус.

Общество Коронавирус Кролевец

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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