В Кролевце выздоровели четыре заболевших коронавирусом

Все они лечились в Кролевецкой ЦРБ, и на сегодня имеют два подряд негативных теста на коронавирус.
Сегодня, 21 апреля, члены исполнительного комитета утвердили Порядок безопасного обращения с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19)...
Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, за последние сутки в Кролевецком районе прибавился один случай заражения коронавирусной...
Треть уже потратили....
О трех новых случаях, которые произошли с предыдущего брифинга в пятницу рассказал сегодня, 21 апреля, на брифинге в Сумской ОГА...
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил и.о. начальника отдела здравоохранения Елене Чумаченко пока только держать на контроле...