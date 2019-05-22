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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04252

В Шостке полиция задержала поджигателя

Из-за продолжительных конфликтов с родственниками за квартиру, 37-летний мужчина решил поджечь дверь спорного жилья.

О ночном пожаре в одной из многоэтажек города в полицию сообщили сотрудники четвертой Государственной пожарно-спасательной части. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

На месте выяснилось, что дверь подожгли. Правоохранители сразу начали комплекс оперативных мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого лица.

«Принятые меры дали свой результат, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Злоумышленником оказался 37-летний родственник жильцов квартиры. Его нашли и задержали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции».

По словам подозреваемого, его действиям предшествовал длительный конфликт с родственниками за это жилье. Последний уверяет полицейских, что во время поджога был уверен, что в квартире никого нет. На самом деле, во время пожара там были трое жильцов, и они спали. Однако, почувствовав запах дыма, проснулись и забили тревогу. Никто из людей не пострадал.

Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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