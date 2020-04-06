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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23198

В Сумах утвердили порядок обращения при выявлении и транспортировке умерших с COVID-19

Сегодня, 21 апреля, члены исполнительного комитета утвердили Порядок безопасного обращения с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) при выявлении и транспортировке с места смерти или гибели в патологоанатомическое отделение или в морг.

Заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак отметил, что данный порядок обращения с телами лиц, умершими дома или вне жилого помещения не прописан в протоколе захоронения, а четкая схема действий на такой случай должна быть утверждена.

«Порядка безопасного обращения с телами умерших с подозрением или подтверждением COVID-19 при выявлении и транспортировке с места смерти или гибели в патологоанатомическое отделение или морг не существует, есть подобное Постановление Государственного санитарного врача, но оно предполагает транспортировку только из лечебного учреждения, где наступила смерть до патологоанатомического отделения или морга, - отметил чиновник. - Дай Бог чтобы не было таких случаев, но все же. если произойдет, все службы, в том числе и КП «Спецкомбинат», должны руководствоваться четкой схемой действий».

Проект решения приняли 16 членов исполнительного комитета. Документ определяет обращение с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни при выявлении и транспортировке с места смерти или гибели в патологоанатомическое отделение или морг в случаях, когда смерть наступила по месту жительства или другом месте за пределами лечебного учреждения на территории Сумской городской ОТГ.

Мероприятия, на месте смерти или гибели лица, согласно утвержденного Порядка предусматривают следующее:

- по вызову врач, с которым у умершего (погибшего) лица была подписана декларация на медицинское обслуживание, или врач экстренной медицинской помощи, констатируют смерть (гибель) и выдает документ установленного образца и сообщает работников отдела «Служба 15-80», обязательно подчеркивая, что у умершего (погибшего) лица установлена или есть подозрение на коронавирусную болезнь. При осмотре тела медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты;

- по вызову работник органов полиции осматривает место происшествия (смерти, гибели), тело умершего или погибшего человека на предмет насильственной смерти и составляет документ установленного образца. При осмотре тела и места смерти или гибели, работник органов полиции должен использовать средства индивидуальной защиты;

- работник отдела «Служба 15-80» фиксирует случай в журнале передачи смены, сообщает начальнику городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, КП «Спецкомбинат», ГП «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», департамент инфраструктуры города и ведет контроль за выполнением мероприятий;

- начальник городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, получив сообщение, безотлагательно координирует работу по проведению мероприятий на месте обнаружения тела умершего (погибшего), транспортировки в патологоанатомическое отделение (морг) ответственными службами;

- бригада КП «Спецкомбинат», по сообщению отдела «Служба 15-80», осуществляет транспортировку тела умершего (погибшего) лица с места происшествия в патологоанатомическое отделение (морг).

В случае, если смерть или гибель человека наступила вне помещений, проведение заключительной дезинфекции организует департамент инфраструктуры города.

Кроме того, чтобы обеспечить ответственные службы средствами, соответствующими материалами и средствами для транспортировки, перевозки тел умерших и дезинфекции помещений проект решения дополнили пунктом, который регулирует финансирование таких мероприятий. Поэтому финансирование будет осуществляться за счет собственных средств учреждений, предприятий и организаций, которые будут привлечены к транспортировке тела умершего, а также привлеченных средств.

Общество Коронавирус

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