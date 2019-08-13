Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28631

Больницы Сум отказывались принимать больную с диабетом и температурой: пациентка умерла

Полиция Сум начала уголовное производство по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Вечером 20 апреля в приемное отделение Сумской областной клинической больницы бригадой скорой помощи была доставлена 79-летняя жительница Путивльского района, которая с декабря прошлого года проживала в Сумах у дочери. Женщина имела высокий уровень сахара в крови и высокую температуру тела. Несмотря на все попытки бригады медиков «скорой» оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в нескольких больничных заведений областного центра оказались безуспешными, - человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели. После звонка фельдшера бригады «скорой» в полицию, женщину взяли в приемное отделение СОКЛ, где она и умерла.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» Уголовного кодекса Украины. Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смерть пациента

По тематике

13.08.2019 17:18

В Сумах сообщено о подозрении акушеру-гинекологу, из-за которой умерла пациентка

Сумской местной прокуратурой сегодня, 13 августа, согласовано сообщение о подозрении врачу акушеру-гинекологу, которая также является заведующей отделением одной из сумских...

Новости

На Сумщине один новый случай заражения COVID-19
Сегодня 09:21
Больницы Сум отказывались принимать больную с диабетом и температурой: пациентка умерла
Сегодня 17:28
В Сумах утвердили порядок обращения при выявлении и транспортировке умерших с COVID-19
Сегодня 17:23
В Шостке полиция задержала поджигателя
Сегодня 17:04
На Сумщине прогнозируют заморозки
Сегодня 16:56
В Кролевце выздоровели четыре заболевших коронавирусом
Сегодня 16:21
Сумские пограничники блокировали контрабанду табачных смесей на 650 тыс. грн
Сегодня 16:13
В Сумах хотят продлить действия договора с перевозчиками мусора на два месяца
Сегодня 16:07
Безробітні Сумщини отримають електронні ключі. аби отримувати виплати по безробіттю online
Сегодня 15:56
Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках
Сегодня 15:51
На Сумщине будут судить директора предприятия, который растратил более 3 млн грн
Сегодня 15:36
Карантин не перешкода для ефективної роботи служби зайнятості Сумщини
Сегодня 15:07
view counter

Статьи

Школа на дому
Сегодня 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.