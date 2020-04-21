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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:121147

На Сумщине горит Гамалеевский монастырь (обновляется)

Сегодня вечером, 21 апреля, в Гамалеевском Харалампиевском монастыре в селе Гамалеевка Шосткинского района вспыхнул пожар.

В настоящее время пожар ликвидируют большие силы подразделений ГСЧС. На тушении задействовано 10 пожарных машин. 

Огонь охватил крышу здания. С ним борются несколько десятков спасателей. Спасена часть монастырского имущества.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

На месте ЧП – руководство города и района, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, пишет Шостка.инфо.

На Сумщине загорелась вспомогательная постройка в Гамалеевского монастыре. По состоянию на 21:30 на месте продолжают работать спасатели, пишет UA:СУМИ.

По словам пресс-секретаря Управления ГСЧС в Сумской области Олега Стрелки, сообщение о пожаре получили в 19:06. На место приехали более 40 спасателей и десять единиц техники из четырех районов области: Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого и Ямпольского.

В 20:36 распространение пожара удалось локализовать. Спасатели проверяют, не остались ли еще очаги горения.

Предварительно, погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются.

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Общество Гамалеевский монастырь Пожар

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