На Сумщине горит Гамалеевский монастырь (обновляется)

В настоящее время пожар ликвидируют большие силы подразделений ГСЧС. На тушении задействовано 10 пожарных машин.
Огонь охватил крышу здания. С ним борются несколько десятков спасателей. Спасена часть монастырского имущества.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно.
На месте ЧП – руководство города и района, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, пишет Шостка.инфо.
На Сумщине загорелась вспомогательная постройка в Гамалеевского монастыре. По состоянию на 21:30 на месте продолжают работать спасатели, пишет UA:СУМИ.
По словам пресс-секретаря Управления ГСЧС в Сумской области Олега Стрелки, сообщение о пожаре получили в 19:06. На место приехали более 40 спасателей и десять единиц техники из четырех районов области: Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого и Ямпольского.
В 20:36 распространение пожара удалось локализовать. Спасатели проверяют, не остались ли еще очаги горения.
Предварительно, погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются.
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