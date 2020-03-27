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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:21371

На Сумщине ранее судимый порезал полицейского

Происшествие произошло сегодня, 21 апреля, около 10 утра, в Кролевце.

Когда по спецлинии «102» поступило сообщение от местной пенсионерки о совершении в отношении нее домашнего насилия, на помощь пожилой женщине отправилась группа реагирования патрульной полиции Кролевецкого отделения полиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что 27-летний парень избил свою мать, облил водой, выгнал на улицу и не впускает в дом. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции, как за домашнее насилия, так и за совершение преступлений имущественного характера, и за совершение различного рода административных правонарушений. Кроме того, он находится на профилактическом учете в отделении полиции. На появление стражей порядка отреагировал крайне агрессивно, ругался и размахивал ножом. А затем и вообще бросился на одного с полицейских, нанеся тому ранение правой голени.

Вызванные медики бригады «скорой» оказали капралу помощь, после чего он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Следователи квалифицировали действия нападающего по ч. 2 ст. 345 УК Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением стражем служебных обязанностей, и решают вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

В рамках открытого уголовного производства начато досудебное расследование. Мужчине грозит ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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