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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:08461

Госэкоинспекция получила результаты анализа проб воды, отобранных из Псла в Сумах

Инспекцией установлено несоответствие качества воды в р. Псел по отдельным показателям, по меньшей мере, на отрезке от Харьковского моста до Старого Села.

Вечером 14 апреля, в ходе осуществления информационного мониторинга социальных интернет-сетей, Государственной экологической инспекцией в Сумской области было обнаружено сообщение пользователя о загрязнении р. Псел в районе Басов в г. Сумы.

Поэтому уже на следующее утро для проверки указанной информации отделом инструментально-лабораторного контроля из Псла были отобраны 4 пробы воды в различных точках.

Сегодня, 21 апреля, инспекция получила полные результаты гидрохимического анализа, по которым в каждой из проб по некоторым показателям прослеживается отклонения от предельно допустимых концентраций (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения.

В частности, в пробе, отобранной из р. Псел в районе Харьковского моста в г. Сумы, обнаружено превышение содержания железа в 2,7 раза и уровня биологического потребления кислорода (БПК5) - в 1,7 раза. На расстоянии 20 м до сброса из городских очистных сооружений, обнаружено превышение содержания железа в 1,6 раза, а уровня БПК5 - в 1,7 раза.

В 20 м ниже по течению от сброса из очистных сооружений, кроме повышенного содержания железа (в 4,7 раза) и БПК5 (в 1,5 раза) установлено превышение содержания нитритов почти в 5 раз и незначительное превышение концентрации фосфатов (в 1,3 раза). Следует отметить, что по сравнению с предыдущим анализом воды, отобранной в этом же месте 04.04.2020, ее качество несколько улучшилась, потому что тогда содержание нитритов превышало норму в 6,4 раз.

Также инспекцией проанализированы пробы воды, отобранные из Псла в районе автомобильного моста в с. Старое Село Сумского района. В ней зафиксировано железа и нитритов в три раза больше установленной нормы, а уровень БПК5 оказался выше в 1,8 раза.

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