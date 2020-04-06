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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке больница закупила маски в полтора раза дороже, чем в аптеках: полиция открыла дело

По заявлению Сумской облгосадминистрации правоохранительные органы будут проверять Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи.

По информации сайта «Громадський моніторинг», во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам. В материале говорится, в частности, о том, что приобретение масок обошлось бюджета больницы в 117,5 тыс. грн (одна единица оценена в 23,5 грн). В настоящее время средняя стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10 - 15 грн (в зависимости от региона Украины).

Открыто уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Шосткинским отделом полиции ГУНП в Сумской области по письму облгосадминистрации осуществляется проверка фактов, изложенных в материале.

Облгосадминистрация держит этот вопрос на контроле.

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