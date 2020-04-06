В Шостке больница закупила маски в полтора раза дороже, чем в аптеках: полиция открыла дело

По информации сайта «Громадський моніторинг», во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам. В материале говорится, в частности, о том, что приобретение масок обошлось бюджета больницы в 117,5 тыс. грн (одна единица оценена в 23,5 грн). В настоящее время средняя стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10 - 15 грн (в зависимости от региона Украины).
Открыто уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Шосткинским отделом полиции ГУНП в Сумской области по письму облгосадминистрации осуществляется проверка фактов, изложенных в материале.
Облгосадминистрация держит этот вопрос на контроле.
В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"....
Сегодня, 11 апреля, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко встретился с аграриями области....
Об этом сообщила директор областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Шевченко во время ежедневного брифинга по...
Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с неравнодушными гражданами сегодня есть возможность распределить 10000 медицинских...
Коронавирус в Украине стал причиной того, что людям необходимо носить маски в общественных местах....