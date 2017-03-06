В Сумах опять перенесли дату проведения общегородского месячника благоустройства

Решение перенести дату проведения мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния, благоустройства, ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории было принято членами исполнительного комитета во время очередного заседания 21 апреля в связи с введением чрезвычайной ситуации в Украине и действием карантинных мероприятий на территории громады.
Остальные пункты оставили без изменений.
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