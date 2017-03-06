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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33231

В Сумах опять перенесли дату проведения общегородского месячника благоустройства

Общегородской месячник благоустройства и озеленения территории Сумской городской объединенной территориальной громады состоится позже - с 13 мая по 10 июня.

Решение перенести дату проведения мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния, благоустройства, ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории было принято членами исполнительного комитета во время очередного заседания 21 апреля в связи с введением чрезвычайной ситуации в Украине и действием карантинных мероприятий на территории громады.

Остальные пункты оставили без изменений.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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