Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций на Сумщине

Среди уволенных 7 глав райгосадминистраций на Сумщине: Ямпольской (Ирина Панченко), Шосткинской (Виктор Ждамиров), Тростянецкой (Олег Сипко), Роменской (Валерий Билоха), Недригайловской (Сергей Панченко), Лебединской (Виктор Химич) и Конотопской (Николай Горбенко).
Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА....
Госслужащим Сумщины, подлежащие сокращению, будут предлагать стать предпринимателями....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о прекращении полномочий глав Белопольской, Кролевецкой и Путивльской РГА....
Президент Украины уволил Владислава Бухарева с поста первого замглавы СБУ и назначил его преемника....
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей....