Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой 34-летний сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) высказался о своих планах.

Он выразил надежду на будущие поединки с достойными соперниками, отметив, что хотел бы встретиться с Гарсией, Турманом и Спенсом.

“Надеюсь, что в будущем я смогу боксировать против Дэнни Гарсии, Кита Турмана или Эррола Спенса. Меня очень радует вероятность того, что это может случиться. Я этого очень хочу.

Этот год был для меня хорошим, но коронавирус вмешался в самый неподходящий момент. Мы говорили с промоутерами о том, чтобы провести бой в мае или июне, но теперь это вряд ли возможно. Большинству боксеров необходим тренировочный лагерь длинною в 8-9 недель, чтобы чувствовать себя комфортно перед возвращением в ринг”, – сказал Шелестюк в интервью badlefthook.com.