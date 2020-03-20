Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой

Он выразил надежду на будущие поединки с достойными соперниками, отметив, что хотел бы встретиться с Гарсией, Турманом и Спенсом.
“Надеюсь, что в будущем я смогу боксировать против Дэнни Гарсии, Кита Турмана или Эррола Спенса. Меня очень радует вероятность того, что это может случиться. Я этого очень хочу.
Этот год был для меня хорошим, но коронавирус вмешался в самый неподходящий момент. Мы говорили с промоутерами о том, чтобы провести бой в мае или июне, но теперь это вряд ли возможно. Большинству боксеров необходим тренировочный лагерь длинною в 8-9 недель, чтобы чувствовать себя комфортно перед возвращением в ринг”, – сказал Шелестюк в интервью badlefthook.com.
Новое видео тренировки на YouTube-канале сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка....
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