В Сумской инфекционной больнице рассказали, почему не приняли женщину с температурой, которая умерла в приемном покое областной больнице Женщину, которая умерла 20 апреля, «скорая» привозила в Медицинский центр инфекционных болезней и дерматологии имени З.Красовицкого (в прошлом областная инфекционная больница - ред.) с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Журналисты UA:СУМИ спросили у заместителя главного врача центра Ирины Троцкой - почему женщину не оставили в центре?

По словам Ирины Троцкой, сейчас их больница ограничена в госпитализации. В соответствии с приказом управления здравоохранения в центр могут госпитализировать больных ОРЗ, с клинически подтвержденной пневмонией, подозрением на коронавирус и коронавирусом.

«Это пациентку привезли к нам, врач ее осмотрела очень внимательно. В легких дыхание было чистое, признаков пневмонии не было. Температура при осмотре была нормальная. Согласно обследованию - очень высокий сахар в крови. То есть, она нуждалась специализированной медицинской помощи по поводу сахарного диабета. Но в связи с тем, что, по словам фельдшера «скорой», было повышение температуры, которой объективно не было, мы все же сделали, хотя не должны были этого делать, тест на коронавирус», - сказала Ирина Троцкая.

Быстрый тест был отрицательный, поэтому больную отправили в терапевтическое или эндокринологическое отделение по месту жительства, - добавляет Ирина Троцкая.

«Если бы у нее в тот период, когда ее осматривал врач, были какие-то признаки тяжелого состояния, то, несмотря на то, что не было у больной показаний к госпитализации в наше учреждение, ее врач бы оставил. Но так, как таких признаков не было , то госпитализировать такую женщину, с тяжелой формой сахарного диабета в заведение, где находятся больные коронавирусом, это неправильно», - рассказала она.

Как рассказал врач, который в тот день дежурил в областной больнице, диспетчер «скорой» предупредил, что у женщины, вероятно, может быть коронавирус.

«Женщина была доставлена нам в тяжелом состоянии. В агонии. У нее было подозрение на коронавирус. Мы надели защитные костюмы и приняли эту женщину. Начали комплекс реанимационных действий, но констатировали смерть», - говорит врач-анестезиолог Сумской областной больницы Иван Ручка.

По его словам, их больница не является опорным пунктом для приема больных с подозрением на коронавирус.