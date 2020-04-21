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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Как спасатели тушили пожар на территории монастыря на Сумщине

21 апреля в 19:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Гамалеевка, Шосткинского района, горит здание на территории Гамалеевского православного монастыря.

К месту происшествия немедленно выехали оперативно-спасательные подразделения из Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого и Ямпольского районов. Всего к ликвидации данного пожара привлекалось 10 единиц техники и 40 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, обслуживающий персонал монастыря, который обнаружил пожар, не сообщил сразу о происшествии на линию экстренного вызова «101», а пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Когда пожар приобрел масштабные размеры, а густой дым нельзя было не заметить жителям села, только после этого, люди обратились за помощью к спасателям. Несмотря на то, что через 12 минут после вызова, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, пламя в этот момент уже охватило чердак, кровлю и перекрытия здания. Из-за сильных порывов ветра огонь мгновенно распространялся горючими конструкциями. Возникла угроза перекидывания пожара на соседние сооружения монастыря.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, ее с помощью мотопомп по рукавным линиям длиной в 100 м подавали из местной реки. Из-за сильного задымления пожарным приходилось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 20:36 пожар удалось локализовать. После этого, спасатели разбирали обгоревшие конструкции сооружения, чтобы выявить скрытые очаги горения. В 21:34 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия повреждено перекрытие и кровлю сооружения на площади 360 кв. м.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Общество Гамалеевский монастырь Пожар

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