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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:311926

На Сумщине 2 новых случая заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Из них на Сумщине – 86 (2 новых случая за сутки). 23 человека (+13 за сутки) выздоровело, 4 умерло.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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