На Сумщине 2 новых случая заражения коронавирусом Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Из них на Сумщине – 86 (2 новых случая за сутки). 23 человека (+13 за сутки) выздоровело, 4 умерло.