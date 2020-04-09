На Сумщине 2 новых случая заражения коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
Из них на Сумщине – 86 (2 новых случая за сутки). 23 человека (+13 за сутки) выздоровело, 4 умерло.
Подтверждено 6592 случая COVID-19....
По состоянию на 22 апреля в Сумской области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 22 апреля в Сумской области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....
Сегодня, 21 апреля, члены исполнительного комитета утвердили Порядок безопасного обращения с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19)...
Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке....