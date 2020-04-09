На Сумщине от коронавируса уже выздоровели 23 человека

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 23 человека, из них 13 - за минувшие сутки (все 13 человек из Конотопского района).
Всего выздоровели на Сумщине: 13 жителей Конотопского района, 5 сумчан, по 2 – жителей Шостки и Тростянетчины и 1 конотопчанин.
Подтверждено 6592 случая COVID-19....
По состоянию на 22 апреля в Сумской области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Сегодня, 21 апреля, члены исполнительного комитета утвердили Порядок безопасного обращения с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19)...
Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке....