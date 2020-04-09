На Сумщине от коронавируса уже выздоровели 23 человека По состоянию на 22 апреля в Сумской области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 23 человека, из них 13 - за минувшие сутки (все 13 человек из Конотопского района).

Всего выздоровели на Сумщине: 13 жителей Конотопского района, 5 сумчан, по 2 – жителей Шостки и Тростянетчины и 1 конотопчанин.